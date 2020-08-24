Kar nedeniyle, sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi."