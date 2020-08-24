Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.
Kar nedeniyle, sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi."
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