Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yangın: 8 bin saman balyası kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 bin saman balyası yandı.
İshakça Mahallesi'nde Mustafa Dinç'e ait istiflenmiş saman balyalarının yanmaya başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında 8 bin saman balyası kül oldu.
Sabotaj iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Malkara yangın saman balyası İshakça MahallesiSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:33
Sıradaki Haber
Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz