Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 144 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimlerde aranan 144 kişi yakalandı, ruhsatsız 41 silah ve 1 kılıcın yanı sıra çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 16-22 Ağustos'ta kent genelinde uygulamalar yaptı.
Ekipler, denetimlerde çeşitli suçlardan arandığını tespit ettiği 144 kişiyi gözaltına aldı. Araç ve iş yerlerinde, ruhsatsız 16 tabanca, 21 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, kılıç, 35 bıçak ve 32 muşta ele geçirildi.
Denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil, 13 motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 12 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.
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