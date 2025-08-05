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Türkiye
TRT Haber 05.08.2025 08:38

Sivas'ta işçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs uçurumdan yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Sivas'ta işçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
[Fotograf: AA]

Sabah 04.55 sıralarında Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, Sivas'ın Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Zeliha Yılmaz ve İbrahim Erol ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

Ekiplerin minibüsü uçurumdan çıkarma çalışması sürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

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