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Türkiye
TRT Haber 17.10.2024 11:39

Sivas'ta art arda 2 deprem deprem

Sivas'ta 10 dakika arayla 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Kentte eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sivas'ta art arda 2 deprem deprem
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7, saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10,57 ve 22,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sivas'ta art arda 2 deprem deprem

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.

Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir." bilgisini verdi.

Uraloğlu, Sivas'ın merkez ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek: Saha taramaları devam ediyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Sivas AFAD yetkilileri de, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Eğitime ara verildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullandı.

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