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Türkiye
AA 17.10.2024 10:55

Gümüşhane'de kamyonet arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kamyonetin arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de kamyonet arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Torul Tüneli'nin girişinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil arızalandı.

Araçtan inen 4 kişinin iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı otomobile, Mert Adnan K.'nın kullandığı kamyonet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Osman Pekin, Rıfkı Can Bal, Hasan Soner Palancu ve Emin Demir, Gümüşhane ve Torul'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emin Demir, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde kamyoneti bırakarak kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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