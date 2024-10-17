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Türkiye
AA 17.10.2024 10:13

Karadeniz'de balıkçılar denize açılamadı

Samsun'un Yakakent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

Karadeniz'de balıkçılar denize açılamadı
[Fotograf: AA]

Karadeniz kıyısındaki ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye kadar çıktığı ilçede, dalga boyu yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Karadeniz'de balıkçılar denize açılamadı

Su seviyesinin yükseldiği görülen Yakakent Balıkçı Barınağı'ndaki bazı tekneler karaya çekildi, bazı balıkçılar ise limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunan Samsun Valiliği, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

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