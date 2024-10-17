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Türkiye
AA 17.10.2024 10:14

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle kara yolu güzergahı ve kent merkezindeki cadde ve sokaklarda sürücüler dikkatli seyretti.

Düzce kent merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

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