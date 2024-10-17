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Türkiye
İHA 17.10.2024 09:31

Akaryakıt istasyonunda otomobil bir anda alev aldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil aniden alev aldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Gediz Meslek Yüksekokulu karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda bir otomobil, dolum için beklediği esnada birden alev alarak yanmaya başladı

Alevler otomobili sarmasıyla birlikte, o sırada aracın yanında bulunan akaryakıt istasyonu görevlisi dolum merkezinin yanında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Diğer istasyon görevlilerinin de yardıma gelmesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın dolum istasyonlarına ulaşmadan söndürülürken araç daha sonra güvenli bir alana çekildi.

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Akaryakıt Kütahya Yangın
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