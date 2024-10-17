Akaryakıt istasyonunda otomobil bir anda alev aldı

Gediz Meslek Yüksekokulu karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda bir otomobil, dolum için beklediği esnada birden alev alarak yanmaya başladı

Alevler otomobili sarmasıyla birlikte, o sırada aracın yanında bulunan akaryakıt istasyonu görevlisi dolum merkezinin yanında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Diğer istasyon görevlilerinin de yardıma gelmesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın dolum istasyonlarına ulaşmadan söndürülürken araç daha sonra güvenli bir alana çekildi.