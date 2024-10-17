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Türkiye
TRT Haber 17.10.2024 09:02

Doğu bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede (6-12) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek.

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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