Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz’de rüzgarın, batı ve kuzeybatı, doğusunda güneybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'in batısında kuzeybatıdan, yarın sabah ilk saatlerden itibaren doğusunda kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Doğu Karadeniz'in batısında yarın akşam doğusunda cumartesi günü, Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.