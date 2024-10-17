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Türkiye
DHA 17.10.2024 11:25

Eski hakem 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı

Eski hakem Selçuk Dereli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan Hamire Tuğutlu Toygartepe'yi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski hakem Selçuk Dereli, eşine ait restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan Hamire Tuğutlu Toygartepe'nin nefes alamadığını gördü. Kadının yanına giden Dereli, 'Heimlich' manevrası yaparak Toygartepe'nin boğazına kaçan parçayı çıkardı.

Selçuk Dereli, hakemliğin yanında beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olduğunu, ilk yardım eğitimi aldığını belirterek, `Dün akşam saatlerinde eşime ait restoranda bulunduğum esnada, masada yemek yiyen bir hanımefendinin nefes alamadığını ve fenalaştığını gördüm. Sonra çırpınmaya başladı. O esnada ben de hemen müdahale ettim ve Heimlich manevrası yaptım. Nefes borusuna kaçan o maddeyi tekrar dışarıya atılımını sağladım ve çok şükür Hamire Hanım tekrar nefes almaya başladı, rahatladı. Daha sonra tabii çok teşekkür etti. 'İyi ki buradaydınız. Burada bulunmanız da bizim için şans oldu, tekrar hayata döndüm' dedi. Kendine bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve mutluluk diliyorum` dedi.

''Böyle olaylar karşısında soğukkanlı olunmalı"

Böyle olaylar karşısında soğukkanlı olmanın faydalı olduğunu söyleyen Dereli, `Eğitimimden dolayı hemen müdahalede bulundum. Burada önemli olan nefes borusuna kaçan maddenin tekrar dışarıya atılımını sağlayabilmek. Göğüs kafesi ile göbek ortasında bulunan bölgeye bir basınç uygulanmalı ki kaçan madde, nefes borusundaki o havayla dışarıya çıksın. Buradan da ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu müdahaleyi bilmek lazım. Çok basit konulara hakim olmak insanları hayata tekrar bağlayabilir. İlk yardım eğitimini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Özellikle işletmelerde bulunan insanların bu konularda bilgi sahibi olması lazım. Görüyorsunuz küçük bir müdahaleyle insanlar tekrar hayata tutunabiliyor` diye konuştu.

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Ankara Heimlich Manevrası İlk Yardım
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