Sivas'ta Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci ve 1 öğretmen, öğleden sonra kentte bulunan bir lokantadan lahmacun sipariş etti.

Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

17 öğrenci ve 1 öğretmen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumu iyi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, lahmacun satışı yapan iş yerinden, incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA