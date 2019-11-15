Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, sahte fatura düzenleyerek hayali ticaret yapan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılarak, operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin adına kayıtlı adresler tespit edilerek, 5 şirkette arama kararı alındı.

Eş zamanlı yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi, 31 adet farklı firmalara ait kaşe, 2 adet tahsilat makbuzu, 224 milyon 500 bin TL değerinde sahte fatura ele geçirildi.

Kaynak: İHA