224 milyon liralık sahte fatura düzenleyen çete yakalandı15 Kasım 2019 Cuma 16:37 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 16:48
Ankara'da 224 milyon 500 bin liralık sahte fatura düzenleyen çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, sahte fatura düzenleyerek hayali ticaret yapan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Yapılan çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılarak, operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin adına kayıtlı adresler tespit edilerek, 5 şirkette arama kararı alındı.
Eş zamanlı yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi, 31 adet farklı firmalara ait kaşe, 2 adet tahsilat makbuzu, 224 milyon 500 bin TL değerinde sahte fatura ele geçirildi.
Kaynak: İHA