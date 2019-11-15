Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bir iş yerinde ıslak mendil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyon çerçevesinde 25 bin lira değerindeki, 2 bin 500 ıslak mendilin 59 AAK 913 plakalı bir araçla Çorlu ilçesinde bulunan toptancı deposuna gittiğini tespit etti.

5 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çalınan malzemeler bulunduktan sonra mal sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 8 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Yakalanan 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA