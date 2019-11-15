Ankara'da trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip Etimesgut ilçesindeki yediemin otoparkına çektirilen araçlar çürümeye başladı.

Yıllardır otoparkta bulunan yüzlerce araç ise hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte ambulans, tır, otobüs ve kamyonet gibi araçlar bulunuyor.

20 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 4 bin 300 araç ve bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten işletmeci Aziz Öner, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız, çünkü artık buraya gelen arabalara yer bulamıyoruz" dedi.

Öner, icra ile satışa sunulan arabaların da geç satıldıklarını hatırlatarak, " Bugün 100 bin lira değerinde olan araba 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor, hem devletimiz zarar ediyor. Gelen arabalar satılmıyor, burada çürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA