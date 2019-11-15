Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen M. K. ve Ali Özdemir ekili tarlalarındaki ürüne zarar veren kuşları uzaklaştırmak için silahlarıyla tarlaya gitti.

Birbirlerinden ayrı yola çıkan ve birbirlerinden habersiz olan iki akrabadan M. K. uzaktaki çalılarda hareketlilik fark edince ateş etti.

Ateşin ardından kontrol etmek için ilerleyen M.K. yerde yatan Ali Özdemir'i görünce durumu hemen yakınlarına ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan üzücü olayın ardından haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken jandarma ekipleri ve savcılık konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Muğla'da iki akraba, tarlalarına zarar veren kuşları korkutmak için silahla tarlalarına gitti. Bu sırada ateş eden şahıslardan birisi akrabasının ölümüne neden oldu.