Akrabasını yanlışlıkla silahla vurdu15 Kasım 2019 Cuma 16:00 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 16:16
Muğla'da iki akraba, ürünlerine zarar veren kuşları korkutmak için silahla tarlaya gitti. Ateş eden şahıslardan biri akrabasının ölümüne neden oldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen M. K. ve Ali Özdemir ekili tarlalarındaki ürüne zarar veren kuşları uzaklaştırmak için silahlarıyla tarlaya gitti.
Birbirlerinden ayrı yola çıkan ve birbirlerinden habersiz olan iki akrabadan M. K. uzaktaki çalılarda hareketlilik fark edince ateş etti.
Ateşin ardından kontrol etmek için ilerleyen M.K. yerde yatan Ali Özdemir'i görünce durumu hemen yakınlarına ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşanan üzücü olayın ardından haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken jandarma ekipleri ve savcılık konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA