Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Sivas Kongresi'nin 99. yılı nedeniyle düzenlenen Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "O gün bu şehirden dalga dalga büyüyerek çıkan ve bütün dünyayı sarsan irade, deniz aşırı uzak ülkelerinde rahat rahat Anadolu'yu işgal planı kuran güçlerin kabusu olmuştur" dedi.

"Bütün Anadolu ve Rumeli adına ortaya konulmuş bir irade"

Celal Adan, 99 yıl evvel bugün, bu milletin istiklali ve istikbali için bir haykırış yükseldiğini söyledi

Bu haykırışın, bütün Anadolu ve Rumeli adına ortaya konulmuş bir irade olduğunu belirten Adan, "Türk milletini işgalcilere karşı topyekun ayağa kalkmaya çağırmıştır. İşte o yiğit sesin yükseldiği yerde, duvarlarında tarihimizin bir nabız gibi attığı kutlu bir şehirde, direnişin ve dirilişin şehri Sivas'ta olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum" diye konuştu.

"Bu ülke bütün dünya mazlumlarına umut ışığı"

Sivas Kongresi'nin baştan sona bir destan olan kurtuluş mücadelesi içinde bir mücevher gibi parıldayan, ayrıca ışığıyla sadece dünü değil, bugünleri hatta yarınları dahi aydınlatan tarihi bir hadise olduğunu ifade eden Celal Adan, şunları söyledi:

"Binbir zahmetle Anadolu'nun dört bir köşesinden yollara revan olan, yokluğun, yoksulluğun, tehlikelerin ket vurduğu mesafelerde sayısız badire atlatan vatan sevdalısı bir avuç adam, yiğitlerin şehri, yiğit şehir Sivas'a gelmiştir. Çift başlı kartalın Anadolu'ya gelip konduğu, Selçuklu'nun tahtını kurduğu, mazinin cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu Sivas, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, kapısını çalan bu vatanperverleri bağrına basmıştır. Memleketin baştan sona bir ateş çemberiyle sarmalandığı o çetin günlerde, kongre salonunu dolduran sadece farklı şehirlerden gelen temsilciler değildir. O gün Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan ses, binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin sesidir. Hürriyetinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir."

Celal Adan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ergenekon'da demirden dağları eriten, fetihte karanlık bir çağın kirli duvarlarını yıkan, Çanakkale'de sömürgecileri tarihin çöplüğüne gömen ruh, 99 yıl önce bugün Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarında vücut bulmuştur. O gün bu şehirden dalga dalga büyüyerek çıkan ve bütün dünyayı sarsan irade, deniz aşırı uzak ülkelerinde rahat rahat Anadolu'yu işgal planı kuran güçlerin kabusu olmuştur. Yaklaşık bir asır önce Sivas, milletimize dışarıdan saldırı için fırsat arayanlar ve içeriden onlara destek olanlara unutulmaz bir cevap vermiştir. Milletin inancı ve umudu olan çelikten irade, işgalcinin, işbirlikçinin, mandacının, himayecinin alayına birden 'Ya istiklal ya ölüm' diye haykırmıştır."

Türkiye'nin verdiği yeni bağımsızlık mücadelesini hazmedemeyenlerin, bu ülkenin kendi inisiyatifiyle yarınlara ilerlemesine katlanamayanların tekrar taarruza kalkıştığını vurgulayan Celal Adan, bütün dünya mazlumlarına umut ışığı olan bu ülkenin duruşunu bozmak ve millete diz çökertmek isteyenlerin harekete geçtiğine işaret etti.

"99 yıl önce bugün yanan ateş sönmeyecek"

Kur manipülasyonlarıyla Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmak istendiğine dikkat çeken Celal Adan, "Dün şahsi ikbalini, çocuklarının hürriyetinden kıymetli görerek manda ve himayeye teslim olalım diyenlerin yerini, bugün bağımsızlıktan taviz verme karşılığında ekonomik menfaat temin edeceğini düşünenler almıştır. Afrin'e girmemek, PYD'ye boyun eğmek, bağımsız Türk yargısının mahkum ettiği bir casusluk zanlısını serbest bırakmak karşılığında rahat nefes alınacaksa, Edirne'den Ardahan'a bütün vatan evlatları son nefeslerini vermeye razı gelecektir" dedi.

Adan, 99 yıl önce bugün yanan ateşin, bugüne dek sönmediğini, bundan sonra da sönmeyeceğini belirtti.

"Sivas Kongresi, bir milletin yeniden doğuşudur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Sivas Kongresi'nin milli bir kongre olduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin bir milletin kurtuluşu olduğunu belirten Destici, "Sivas Kongresi, bir milletin yeniden doğuşudur, esaretliğe baş kaldırışıdır. Milli iradesi ile işgalciler karşısında dik duruşudur. Cesaret ve umuttan başka hiçbir şeyi olmayan bir milletin esareti reddedişidir. Kağnıyla cepheye gidilen, askerimizin yarı aç, yalın ayak yaşadığı tüm zorluklara rağmen hedefi ve amacı olan, 'ya istiklal ya ölüm' diye yola çıkılan o günleri unutmak ne mümkündür" dedi.

"Alınan kararlar bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir"

Kurtuluş Savaşı'nı ve kongreleri unutmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Manda ve himayeyi reddedip, ölüme dahi kafa tutan büyük Türk milletini ve Türk askerini unutmak ne mümkündür. Sivas'ı iyi yorumlamak gerekir. Tarihten bugüne kadar ona biçilen değer günden güne artmaktadır. Kadim şehrimiz Sivas ve kadim şehrimizin insanları bugüne kadar bizleri ve milletimizi asla yanıltmamışlardır. Sivas Kongresi, kongreler dönemini kapatan en son kongredir. Alınan kararlar bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir."

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği'nin konser verdiği programa il protokolü ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA