Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Bazı birliklerden gönderilen tank ve obüs yüklü tırlardan oluşan konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktalarıyla, sınır hattındaki birliklere beton blok sevkiyatı sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen 12 ton ağırlığında ve 4 metre yükseklikteki dev bloklar, tırlarla gözlem noktaları ile sınır birliklerine gönderildi.

Kaynak: AA