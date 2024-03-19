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Türkiye
İHA 19.03.2024 22:03

Sivas için zirai don uyarısı

Sivas Valiliği, 3 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sivas için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sivas Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 20 Mart'tan itibaren zirai don olayına karşı üreticileri uyarılarda bulundu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Sivas genelinde 20 Mart Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, 23 Mart Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. 

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