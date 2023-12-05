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Türkiye
DHA 05.12.2023 07:10

Şişli'de bir otelde yangın çıktı

Şişli'de bulunan bir otelin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi ile otelden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Şişli'de bir otelde yangın çıktı

Şişli'de bulunan otelin mutfağında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran dumanlardan etkilenen müşteriler ve çalışanlar, hızla dışarıya çıktı.

Yangın nedeniyle dışarıya çıkmaya çalışan bir kişi düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.

Düşerek yaralanan otel müşterisi ile dumandan etkilenen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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