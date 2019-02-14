Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi üzerinde, aynı parsel üzerine inşa edilmiş 4 apartmanın sakinleri, 1 Şubat tarihinde oturdukları binaların risk taşıdığını belirterek Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne başvurdu.

Mühendisler tarafından yapılan incelemenin ardından risk taşıdığı tespit edilen 4 apartman, 7 Şubat tarihinde tahliye edildi. 1968 yılında yapılmış olduğu öğrenilen apartmanların çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, incelemelerini tamamlayan mühendisler, bahse konu 4 apartmanda güçlendirme çalışmalarının yeterli olacağı yönünde rapor verdi.

Binaların yıkılıp yıkılmayacağına ise bina sakinleri ile belediye yetkilileri arasında yapılacak toplantının ardından karar verilecek.

Öte yandan, tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının geçici olarak akrabalarının yanına taşındığı, bir kısmının da Şişli Belediyesi tarafından otellere yerleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA, DHA