İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin, alınan karar doğrultusunda burs almaya hak kazanan öğrencilerine üniversite hayatları boyunca kesintisiz burs olanağı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilere nitelikli eğitim verdiklerini, kesintisiz burs uygulamasıyla gençlerin gelecek hayallerine destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerinin artık "bursumu kaybedersem" endişesi yaşamayacağına dikkati çeken Aşkar, şunları kaydetti:

"Hazırlık sınıfı için de 2 yıl geçerli olacak burslar, öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olacak. Kesintisiz burs uygulaması, çift anadal, yan dal, Erasmus veya staj çalışmaları ile gençlerin uzayabilen öğretim yaşamlarına destek olacak. Öğrencilerimiz ön lisansta 4, lisansta 7 ve tıp fakültesi için 9 yıl boyunca burslarını kesintisiz alabilecek."

Aşkar, gençlerin bu sayede çift anadal, yan dal, staj gibi konularda daha esnek bir programla yoğun ders yükünü yıllara yayma olanağı bulacağını, bu fırsatın İEÜ’de eğitim gören ve üniversiteyi yeni kazanacak tüm öğrencileri kapsadığını söyledi.

Kaynak: AA