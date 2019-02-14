Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Cami Sokağı'nda bulunan 8 katlı Kent Apartmanı'na gelen Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek ve ekipler, iç ve dış duvarlarda inceleme yaptı. Ekipler kolon ölçümünün yanı sıra betonlardan numune aldı.

Bazı vatandaşlar, binaya girerek özel eşyalarını aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, binada meydana gelen çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verildiğini hatırlattı.

Binanın 1993 yılında yapımına başlandığını, 1995 yılında tamamlandığını ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"Ancak yapı kullanma izni yok. 'İmar Barışı'na başvurusuna baktırdık, başvurmadığı görülüyor. İstanbul Kartal'da yaşanan elim olay üzerine vatandaşlarımızın hassasiyeti haklı olarak artmış. Eskiden beri süregelen bu çatlaklar var. Sürekli üzerine yeniler ekleniyor. Hassasiyet artınca başvuruları olmuş. Bina 7 katlı görünmekle birlikte bodrum ve zemin ile birlikte 10 katlı, 21 daire, 51 vatandaşımız yaşıyor. Dün akşam itibarıyla hepsini uygun yerlere yerleştirdik."

Bugün itibarıyla belediye ve ilgili kuruluşların teknik incelemelerine başladığına dikkati çeken Çeber, "Binadan karatlar alındı. Zemine ilişkin incelemeler yapılacak. Tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde sonuç gelecek. Sonuçta binanın yıkımı, güçlendirilmesi çözümlerine bakacağız. Binalar ve benzeri, sonucu olumsuz olacak konulardaki vatandaşların duyarlılığı bizi mutlu etti. Gereğini yapacağız." dedi.

Timya Vadisi'ndeki inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşların müracaatı olduğuna işaret eden Çeber, "İlgililer iki konuda zeminde meydana gelen hareketler, binanın yapımından, yapım kalitesinden kaynaklanan nedenler üzerinde duruyor. Hem zemin hem de binanın yapılışına ilişkin araştırmalar, testler yapılıyor. Sonucunda hangisinden kaynaklandığı ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA