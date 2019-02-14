Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak Ankara'ya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Şoygu, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Konuk Bakan'ın Bakanlık özel defterini imzalamasının ardından Bakan Akar ve Rus mevkidaşı görüşmeye geçti. Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Heyetler arası toplantının açılışında konuşan Bakan Akar, Şoygu'yu Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akar, "Hem bölgedeki barış ve istikrarın temin ve idamesi, ateşkesin sağlanması hem de ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup kollanması, güvenliğin sağlanması için Rusya ile her seviyede çeşitli temaslarımız olmakta." diye konuştu.

Moskova'da gerçekleştirilen heyetler arası toplantının devamı olarak konuk heyetin Ankara'ya geldiğini aktaran Akar, "Bugün yapacağımız görüşmeler de bir anlamda 14 Şubat’ta Soçi'de yapılacak başkanlar arası çalışmanın da bir ön çalışması olacaktır. Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum. Bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Bunun daha da ötesinde dünya barışına da gerçekten katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Genel olarak Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde Suriye’deki son durumun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"31 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nda heyetler arasında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş, Soçi’de 14 Şubat 2019’da icra edilecek Liderler Zirvesi'ne yönelik gerekli koordineler yapılmış, Astana Mutabakatı taahhütlerine bağlılık ve kararlılık teyit edilmiş, her türlü provokasyona rağmen barış ve istikrarın sağlanması için İdlib’de istihbarat ve silahlı kuvvetler unsurlarınca sürdürülen iş birliğinin önemi ve devamına vurgu yapılmış, özellikle İdlib’deki Silahtan Arındırılmış Bölge içerisinde emniyetin sağlanmasına yönelik olarak alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak Türkiye’nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu görülmüş, Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede iş birliğinin önemi tekraren vurgulanmıştır."

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise görüşmeye ilişkin, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmada (Suriye'ye ilişkin) başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum."

Kaynak: AA