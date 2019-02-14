Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski kurmay binbaşı H.G, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilince izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İstanbul ve Siirt Sulh Ceza Hakimliklerince 2 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkarılan H.G, Siirt, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da 2 yıl süreyle farklı ikametlerde saklandıktan sonra beşinci kent olarak Kırşehir'e kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandıkları FETÖ'nün hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 il değiştirip Kırşehir'e gelerek saklanan eski kurmay binbaşı H.G, gözaltına alındı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen H.G, emniyette işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: AA