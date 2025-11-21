Açık 8.4ºC Ankara
TRT Haber, AA 21.11.2025 19:17

Şişli'de '25 kişi zehirlendi' şüphesi: İş yeri mühürlendi

Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İş yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, gıda ürünlerinden numuneler aldı, ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.



Şişli'de 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı:

"İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur.

Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." 

iş yeri mühürlendi

Şişli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine harekete geçti.



İş yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, gıda ürünlerinden numuneler aldı, ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

Gıda Zehirlenmesi İstanbul Zehirlenme
