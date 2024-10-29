Şişli Atatürk Evi Müzesi'ne ziyaretçi akını

enci, yaşlısı binlerce insan sabah erken saatlerden itibaren Atatürk'ün yaşadığı evi ziyaret etmek için geldi. Ellerinde bayraklarla gelen çocuklar ve aileleri bol bol fotoğraf çektirdi. Her yaş grubundan vatandaş, Cumhuriyeti coşkuyla kutladı.

"Milli duyguları yaşatmak için geldik"

Çocuğuyla birlikte Atatürk'ün evini ziyarete gelen bir vatandaş, Bu mutlu günde Atamızın huzuruna gelmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz, çocuğumla beraber ona da bu milli duyguları yaşatmak için hep beraber buraya geldik. Bu güzel günde inşallah çocuğumla beraber buraları geziyoruz. Herkesi buraya davet ederim dedi.

Ziyaretçi Mete Kılıç, 'Bizler de büyüklerimizin bıraktığı miras gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu mirası kendi evlatlarımıza vereceğiz inşallah. Ben de bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak bu sevgiyi, bu duyguyu ve bu ruhu her ne olursa olsun hiçbir şekilde bırakmayacağım diye konuştu.

"Ne kadar teşekkür etsek azdır"

Ziyaretçi Ayhan Karatay, Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Çok duygulanıyorum aslında ne kadar teşekkür etsek azdır. Minnettarız ama değerini, hakkını verebiliyor muyuz o konuda özellikle eğitim sistemimizde çocuklarımıza Atatürk ilkelerine uygun, çağdaş, medeniyet çerçevesinde ulaşacak eğitimleri veremiyoruz, orada üzüntülüyüm. Elimizden geleni yapıyoruz ama. Burada olmak gurur verici, oğlumuza da buna aşılamaya çalışıyoruz, genç nesillere şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Erhan Kırca ise Söylemek istediğimiz çok şey var, bugünlerimizi borçlu olduğumuz bir insan ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Hülya Yılmaz, Şu an Atatürk deyince coşku doluyorum. Hiçbir şekilde anlatılamayan duygu. İyi ki Türkiye'de doğdum, iyi ki liderim o olarak doğdum dedi.