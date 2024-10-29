Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi

Sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Türk bayrakları taşıyan, Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Dolmabahçe Sarayı'nda yaşadı.

Vatandaşlar hem Sarayı hem de Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 limanı ziyaret eden 29 gemiden biri olan "TGC İstanbul" da Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirledi.

Vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı önünden kalkan vapurlarla gemiyi ziyaret etti.