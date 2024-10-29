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Türkiye
AA 29.10.2024 18:11

Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi

İstanbul'da, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı binlerce kişi ziyaret etti.

Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi

Sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Türk bayrakları taşıyan, Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Dolmabahçe Sarayı'nda yaşadı.

Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi

Vatandaşlar hem Sarayı hem de Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etti.

Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 limanı ziyaret eden 29 gemiden biri olan "TGC İstanbul" da Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirledi.

Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi

Vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı önünden kalkan vapurlarla gemiyi ziyaret etti.

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İstanbul Dolmabahçe Sarayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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