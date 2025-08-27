Açık 26.3ºC Ankara
AA 27.08.2025 18:59

Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP etkinliği nedeniyle kapatıldığı iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP İl Başkanlığının düzenleyeceği etkinlik nedeniyle kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP etkinliği nedeniyle kapatıldığı iddialarına yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan "CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı." şeklindeki haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
İstanbul Valiliği CHP
