Efsaneleri ve türküleriyle ünlü "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zirvesindeki sis bulutu ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde öğleden sonra oluşan sis bulutu, şapkayı andıran görüntüsüyle ilgi çekti.

[Fotoğraf: AA]

Manzarayı görenlerin, "Ağrı Dağı yine şapkasını taktı" yorumunu yaptığı durum, genellikle bahar aylarının sonunda ve yaz aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.

Kaynak: AA