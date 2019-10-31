Türkiye
Sis bulutu altında Ağrı Dağı31 Ekim 2019 Perşembe 16:23 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 16:38
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, görenleri hayran bıraktırdı.
[Fotoğraf: AA]
Efsaneleri ve türküleriyle ünlü "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zirvesindeki sis bulutu ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde öğleden sonra oluşan sis bulutu, şapkayı andıran görüntüsüyle ilgi çekti.
[Fotoğraf: AA]
Manzarayı görenlerin, "Ağrı Dağı yine şapkasını taktı" yorumunu yaptığı durum, genellikle bahar aylarının sonunda ve yaz aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.
Kaynak: AA
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