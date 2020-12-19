Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde Serdar Soysal tarafından kurulan ve devlet tarafından sağlanan fide desteğiyle kurulan zeytin bahçesinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri alınarak bahçeye gelen 30 işçi, zeytin silkeleme makinesi kullanarak zeytin topladı.

"Topladığımız ürünleri Gaziantep'teki fabrikalarda işliyoruz"

Bahçe sahibi Serdar Soysal, yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle kurdukları bahçede Ayvalık ve Gemlik zeytin çeşitlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Bahçede 30 kişinin istihdam edildiğine değinen Soysal, "Topladığımız ürünleri Gaziantep'teki fabrikalarda işliyoruz. Zeytinyağı ve sofralık olmak üzere. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük gösteriyor. Bakalım sonucu tam olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Yaklaşık ağaç başına 15 kilogram ürün almayı planlıyoruz" dedi.

Bahçede çalışan Özlem Kaya, zeytin hasadında çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Meryem Akar da "Zeytinleri silkeliyoruz. Yere düşenleri çuvala koyuyoruz. Sonra işte biz batıda çalışacağımıza gidip kendi köyümüzde kendi katkılarımızı sağlıyoruz. Ailemize destek oluyoruz. Kendi köyümüzde çalışıyoruz" diye konuştu.