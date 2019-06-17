Şırnak'ın Uludere ilçesinin Sapaca mezrası kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede operasyon yaptı.
Operasyonda tespit edilen teröristlere ait sığınakta 120 kg un, 30 kg pirinç, 30 kg küp şeker, 30 kg tuz, 18 litre ayçiçek yağı, 17 kg çay, 40 konserve, 150 kuru maya, 20 büyük pil, 25 kalem pil, 150 metre elektrik kablosu, 3 çift mekap ayakkabı, 1 gömlek, 8 çift çorap, 3 tüfek askı kayışı, 2 pijama, 1 şalvar, 1 çakmak gazı, 4 paket 10'lu traş bıçağı ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz getirildi, malzemeler imha edildi.
Kaynak: AA