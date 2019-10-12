Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı12 Ekim 2019 Cumartesi 10:56 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:04
Şırnak'ta, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışma kapsamında Şırnak'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği, hesaplarında örgütü övücü, destekleyici paylaşım yaptığı ve asılsız haberler yaydığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA