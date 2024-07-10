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Türkiye
DHA 10.07.2024 11:01

Şırnak'ta şap hastalığı: Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Şırnak'ta şap hastalığı: Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı

İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede 2 ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Şırnak'ta şap hastalığı: Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı

Açıklama şu şekilde:

“İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı çıkması sebebiyle, ilçemizin tamamına 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapatılmıştır.

Yetiştiricilerimizin bu konuda hassas olması, aksi takdirde Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” 

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