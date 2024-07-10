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Türkiye
İHA 10.07.2024 10:39

Kafkas zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Ardahan’ın Posof ilçesinde endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira idari para cezası kesilecek.

Kafkas zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira
[Fotograf: İHA]

Posof'un kuzey yamaçlarında yetişen Kafkas zambakları, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Posof’un doğal güzelliklerine bir başka güzellik katan Kafkas zambağını koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca idari ceza uygulanıyor.

Kafkas zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Nesli tükenme tehlikesi altında

Koruma altına alınan endemik bir bitki türü olan Kafkas zambakları, yaz aylarında çiçek açıyor.

Endemik bitki türü, her yıl haziran sonu ve ağustos ortalarına kadar Posof ilçesini çevreleyen dağların eteklerinde kendini gösteriyor. 

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Ardahan Endemik Milli Parklar
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