Kafkas zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Posof'un kuzey yamaçlarında yetişen Kafkas zambakları, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Posof’un doğal güzelliklerine bir başka güzellik katan Kafkas zambağını koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca idari ceza uygulanıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında

Koruma altına alınan endemik bir bitki türü olan Kafkas zambakları, yaz aylarında çiçek açıyor.

Endemik bitki türü, her yıl haziran sonu ve ağustos ortalarına kadar Posof ilçesini çevreleyen dağların eteklerinde kendini gösteriyor.