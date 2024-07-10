Parçalı Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2024 10:40

Adana'da haftalık asayiş uygulamalarında 42 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişi de yakalandı.

Adana'da haftalık asayiş uygulamalarında 42 şüpheli tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 65 tabanca, 13 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, silahlara ait 75 şarjör, 1080 fişek ile silah parçaları, 1479 gram uyuşturucu, 715 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 590 lira ve 6 çalıntı araç ele geçirildi.

Denetimlerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

Çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 5 kişi gözaltına alındı, 7 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Erzurum'da akıntıya kapıldı, cansız bedeni Ağrı'da bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor
12:04
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:05
Sakarya'da denize girişler "yoğun dalga ve rip akıntısı" nedeniyle yasak
11:58
Yılmaz: İş gücüne katılma oranı, yüzde 54,5 ile tarihi zirvede
11:50
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına açılacak
11:48
Polat çifti iddianamesinin iadesine başsavcılıktan itiraz
Göçerlerin yayla mesaisi başladı
Göçerlerin yayla mesaisi başladı
FOTO FOKUS
İstanbul’da 15 Temmuz için köprülere Türk bayrağı asıldı
İstanbul’da 15 Temmuz için köprülere Türk bayrağı asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ