Adana'da haftalık asayiş uygulamalarında 42 şüpheli tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 65 tabanca, 13 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, silahlara ait 75 şarjör, 1080 fişek ile silah parçaları, 1479 gram uyuşturucu, 715 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 590 lira ve 6 çalıntı araç ele geçirildi.

Denetimlerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

Çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 5 kişi gözaltına alındı, 7 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.