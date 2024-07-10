Erzurum'da akıntıya kapıldı, cansız bedeni Ağrı'da bulundu

Erzurum'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak, Karayazı ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.
Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Yakıp Eren, yanındaki arkadaşıyla bilrikte debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.
Selde sürüklenen Eren gözlerden kaybolurken, yanındaki arkadaşı sudan çıkarak kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Rize'den gelen ekiplerde destek verdi.
Üzüntülü haber ise sabah saatlerinde Yakıp Eren'in kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünden geldi.
Erzurum'dan sele kapılan Yakıp Eren'in cansız bedeni bölgeden geçen derede bulundu.