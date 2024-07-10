Parçalı Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2024 10:17

Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Konya'da tek katlı evde çıkan yangında 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile 42 yaşındaki oğlu Enes Yıldırım hayatını kaybetti.

Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı.

Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Konya Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor
12:04
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:05
Sakarya'da denize girişler "yoğun dalga ve rip akıntısı" nedeniyle yasak
11:58
Yılmaz: İş gücüne katılma oranı, yüzde 54,5 ile tarihi zirvede
11:50
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına açılacak
11:48
Polat çifti iddianamesinin iadesine başsavcılıktan itiraz
Göçerlerin yayla mesaisi başladı
Göçerlerin yayla mesaisi başladı
FOTO FOKUS
İstanbul’da 15 Temmuz için köprülere Türk bayrağı asıldı
İstanbul’da 15 Temmuz için köprülere Türk bayrağı asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ