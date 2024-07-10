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Türkiye
İHA 10.07.2024 10:44

Kapıkule'de peron sayısı iki katına çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yazın yolcu geçişlerinin kolaylaşması için bazı tedbirler alındığını ve Kapıkule'de 12 olan yolcu giriş peronu sayısının iki katına çıkarıldığını açıkladı.

Kapıkule'de peron sayısı iki katına çıkarıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde Türkiye'ye yabancı plakalı taşıtlarıyla geldiği ve özellikle haziran-ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan gümrük kapılarında yolcu ve taşıt giriş-çıkış yoğunluğu yaşandığı belirtildi.

Geçen yıl yaz döneminde Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının görevli personel sayısını artırmasıyla, yurt dışındaki vatandaşların yurda giriş ve dönüşlerinde sorun yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık olarak, 2024 yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız. Bu çerçevede, başka bölgelerden çok sayıda personel takviyesi yapıldı. Kapıkule'de tüm peronlardan geçiş sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport polisi takviyesiyle yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı."

Açıklamada, Kapıkule Gümrük Müdürlüğündeki yolcu giriş peronu sayısının 12'den 24'e çıkartıldığı aktarılarak, gümrük ve emniyet personeline kumanya verilmesiyle hizmetin 24 saat boyunca aksamamasının sağlandığına dikkat çekildi.

"Anlık yoğunluk durumu takip edilebilecek"

Yurt dışından gelecek vatandaşlar için tüm kapılardaki anlık yoğunluk durumunun takip edilebileceği kamera görüntülerinin 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayımlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısı'nda konumlandırılmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır. Bakanlığımızca, gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, Jandarma ve Emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır.

Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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Kapıkule PTT Ticaret Bakanlığı
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