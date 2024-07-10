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Türkiye
DHA 10.07.2024 10:42

Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı

Tüketici Hakem Heyeti, araç muayene istasyonunda kredi kartıyla gerçekleştirilen işlem için 128 lira 18 kuruş fark alınmasını 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirdi ve ücretin iadesine karar verdi.

Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini muayene işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü.

Özdemir, 1130 lira 44 kuruş olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128 lira 18 kuruş daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince ücretin iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

"İnsanların hakkını aramasını istiyorum"

Hukuk mücadelesini kazanan Hüseyin Özdemir, amacının 128 lira 18 kuruşu geri almak olmadığını belirterek, "Bu konunun farkındalık olması için şikayette bulundum. Bunun sonucunda şikayetim sonuçlanmış oldu ve kazandık. Bunun da tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum. Önder oldum" diye konuştu.

"Bu, emsal niteliğinde bir karardır"

Hüseyin Özdemir'in avukatı Emre Akman ise şunları söyledi:

"Müvekkilim aracının muayenesi için gittiğinde kredi kartı ödeme seçeneğini seçince, müvekkilin ödemesi gereken rakamın üzerine 128,18 fark bakiyesi çıkmıştır. Müvekkilimizin talebi üzerine ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Bizim başvurumuz yakın zamanda incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda geçen 'ayıplı hizmet' maddesi gereğince bize iadesine karar verildi. Bakıldığında araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor. İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder.

Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi aldığında ne zengin olacak, ne de fakir olacak. Bizim buradaki tek amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bizim kararımızı emsal olarak göstererek geri alabilirler. Firmanın yaptığı kredi kartına alınan komisyonun kesinlikle kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz."

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