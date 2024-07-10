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Türkiye
AA 10.07.2024 11:01

Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürün sayımız 23'e yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bingöl balının ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bu ürünlerle birlikte AB'den coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 23'e yükseldi.

Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürün sayımız 23'e yükseldi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Osmaniye yer fıstığının AB'den coğrafi işaret tescili alan 22. ürün olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Osmaniye'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sait Çenet'i, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz."

"53 ürünün AB süreci devam ediyor"

Hisarcıklıoğlu, Bingöl balının da AB coğrafi işaretli ilk bal olduğunun altını çizerek, "AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl Balı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla iş birliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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