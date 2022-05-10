Cizre ve Silopi ilçelerindeki kışlaklarından geçen hafta ayrılan 15 göçer, Beytüşşebap'ın Toptepe köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybetti.

Durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildiren göçerler için Hakkari ve Şırnak'tan jandarma, özel idare, sağlık, AFAD personeli ve güvenlik korucularından oluşan 50 kişilik ekip yönlendirildi.

Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu kaybeden ve birbirinden ayrılan göçerler, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucunda bulunarak, sürüleriyle Hakkari'nin Kamışlı köyüne ulaştırıldı.