Şırnak’ta kar mesaisi erken başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köylerinde ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına 4 gündür aralıksız devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla kentte kapalı köy yolu kalmaması için ağır iş makineleriyle yol açan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını bir bir açmaya çalışıyor.