Duman 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2025 11:09

Doğu'da kış kendini göstermeye başladı

Erzurum, Kars ve Ardahan’da gece eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları, sis ve kırağıyla birleşerek ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü; kırağı nedeniyle bitkiler, araç camları ve çayır alanlar beyaza büründü.

Doğu'da kış kendini göstermeye başladı

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Sis nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars-Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu.

Büyük ve küçükbaş hayvan besicileri kırağıyla beyaza bürünen çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü şehirde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Soğuk havayla etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Sis, Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Erzurum Kars Ardahan
Sıradaki Haber
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Sivas’ta maden ocağında göçük: 1 kişiyi arama çalışması sürüyor
12:46
Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
12:42
İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı
12:34
Danimarka'da halk yerel seçim için oylarını kullanıyor
12:29
İran: Nükleer tesislere verilen zarar nedeniyle uranyum zenginleştirme faaliyetimiz mümkün değil
12:27
Prof. Dr. Gürbüz: Gıda zehirlenmesi belirtilerinin 24 saati aşması ciddi tehlike
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Zabıtadan gençlere çevre dersi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ