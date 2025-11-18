Doğu'da kış kendini göstermeye başladı

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Sis nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars-Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu.

Büyük ve küçükbaş hayvan besicileri kırağıyla beyaza bürünen çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü şehirde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk havayla etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Sis, Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı.