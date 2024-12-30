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Türkiye
AA 30.12.2024 23:15

Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü

Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında çığ düştü. Bir iş makinesinin kar altında kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede Tuzluca köyü yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.

Bu sırada Şeyhmus C'nin kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, iş makinesinde mahsur kalan Şeyhmus C'yi kurtardı.

Şeyhmus C, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü
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