Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.09.2024 07:51

Şırnak'ta Gürz-12 operasyonu: Teröristlerin kullandığı depo imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan "Gürz-12" operasyonunda, terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Şırnak'ta Gürz-12 operasyonu: Teröristlerin kullandığı depo imha edildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında “Gürz-12” operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini, 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilen mağaranın imha edildiğini kaydetti.


Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Şırnak Son Dakika
Sıradaki Haber
Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
TCDD 109 işçi alacak
09:04
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arızalandı
08:51
Hamas: Gerçek bir müzakere yok, Netanyahu esir takası istediğinde bizler hazırız
08:44
Kuzey Buz Denizi'nin derinlerinde yeni antibiyotikler keşfedildi
08:32
Dışişleri: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz
08:19
Av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu yaşandı
Okullarda uyum programı başladı
Okullarda uyum programı başladı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ