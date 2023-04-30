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Türkiye
TRT Haber 30.04.2023 12:00

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı

Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi. 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı

Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde meydana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada şu sözlere yer verildi:

"Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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