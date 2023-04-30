Pamukluk Barajı bölgeye nefes olacak

'Türkiye'nin en büyük 4'üncü barajı' olacak, ekonomiye yıllık 500 milyon TL katkı sağlayacak Pamukluk Barajı, su tutmaya başladı.

Yılda 2 defa ürün almayı sağlayacak baraj sayesinde, bölgede sera yetiştiriciliği yapılacak, tropikal meyveler yetişecek. 180 bin dekar alanı sulayacak barajdan, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilebilecek ayrıca yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek.

Tarımın yanı sıra bölgenin içme suyu problemi de baraj ile büyük oranda çözülecek.

"Mersin, su konusunda uyarı veriyor"

Pamukluk Barajı'nda inceleme yapan Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, isale hattının bir an önce ihale edilip, suyun kente ulaştırılması noktasında çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi. Kentin içme suyunu karşılayan Berdan Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 40 civarında ölçüldüğünü belirten Engin, "Mersin, su konusunda uyarı veriyor. Yerleşim alanlarından uzak, 600 metre rakımda sulama, enerji ve temiz içme suyu noktasında kullanılacak olan Pamukluk Barajı'nın enerji kısmı bitti. Ancak içme suyu bölümü henüz ihale edilmedi. 35 kilometre uzunluğunda isale hattı ve arıtma tesisi çalışması yapılması gerekiyor" dedi.

"Nüfus 2 katına çıktı"

Kuralık ve nüfus artışı nedeniyle kentin su sıkıntısı çekeceğini anlatan Engin, "Kuraklık, kayıt dışı nüfus artışı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) açıklamalarını göz önünde bulundurduğumuzda; 6 ay içinde içme suyu sıkıntısı yaşayacağımız görülüyor. Suriyeli yoğunluğu, Rusya-Ukrayna göçü ve depremzedelerin kentte konuk edilmesinden dolayı nüfusumuz, 2 katına çıkmış durumda. İsale hattı ve arıtma tesisinin zaman kaybetmeden ihale edilip, yapımına başlanması gerekmektedir. Pamukluk'un hizmete sunulması, kentimizin 2060 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamaması demektir. Mersin halkı ve iş dünyası olarak, kentimizdeki bütün canlılar için ihalenin tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.