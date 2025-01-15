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Türkiye
DHA 15.01.2025 14:22

Şırnak'ta askeri araç buzlanma nedeniyle devrildi: 2 yaralı

Şırnak’ta 'Kirpi' olarak tabir edilen zırhlı araç devrildi. Yaşanan kazada 2 asker hafif yaralandı.

Şırnak'ta askeri araç buzlanma nedeniyle devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sabah saatlerinde Şırnak-Beytüşşebap D400 kara yolunda ‘Kirpi’ olarak tabir edilen zırhlı araç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada 2 asker hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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